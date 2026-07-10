Le città di Dante unite dai treni Da domenica collegamenti diretti tra Ravenna e Firenze sulla Faentina

Da domenica, sarà attivo un collegamento ferroviario diretto tra Ravenna e Firenze sulla linea Faentina, con tutte le fermate previste. Il servizio inizierà il 12 luglio e include le fermate abituali lungo il tragitto. La linea collega le due città senza bisogno di cambi, offrendo un collegamento più diretto tra le località. La tratta si inserisce nel quadro dei collegamenti tra città di Dante, facilitando i collegamenti tra i territori.

A partire dal 12 luglio arriverà il tanto atteso collegamento ferroviario diretto tra Ravenna e Firenze con tutte le fermate ‘classiche’ della linea faentina. Per ora solo di domenica e nei festivi con due coppie di treni al giorno - 13,40 euro il biglietto ordinario - ma se la sperimentazione sarà positiva, si ragionerà sull’estensione quotidiana. Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, Trenitalia Tper, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana e rappresenta un ulteriore passo avanti dopo il completo ripristino della Faentina, la storica linea transappenninica gravemente danneggiata dall’alluvione del maggio 2023 e dagli eventi meteorologici del marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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