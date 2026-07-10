Le carriere lineari e i versamenti costanti non devono più essere un lusso solo maschile | i servizi all' infanzia e lo smart working sono il vero motore per equiparare gli assegni previdenziali

Da iodonna.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I dati sociali dell’Inps mostrano un’Italia in trasformazione, dove servizi all’infanzia e smart working contribuiscono a rendere più accessibili le carriere e i versamenti previdenziali. Tuttavia, rimangono irrisolti problemi di disuguaglianza di genere e disparità economiche. Le misure adottate puntano a favorire una maggiore parità, ma le differenze tra uomini e donne in ambito lavorativo e previdenziale persistono. La situazione evidenzia un Paese in evoluzione, ancora alle prese con sfide di lunga data.

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I l ritratto dell’Italia che emerge dagli ultimi dati sociali del Rapporto Inps racconta un Paese in profonda trasformazione che, tuttavia, non risolve annose questioni come il divario economico e sociale di genere. L’ultimo rapporto annuale  mostra elementi molto chiari: gli aiuti economici immediati, come l’Assegno unico, per esempio, non bastano. Se non supportati da servizi reali, i bonus natalità rischiano persino di allontanare le donne dal mercato occupazionale, allargando un gender gap che dalle buste paga si trascina, inevitabilmente, fino alle pensioni della vecchiaia. ActionAid, “gender gap economico esiste e persiste in Italia” X Leggi anche › Arretrati, trattenute e ricalcoli: a giugno le pensioni più complicate dell’anno Rapporto Inps, i bonus non bastano se manca l’organizzazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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