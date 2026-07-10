Le carriere lineari e i versamenti costanti non devono più essere un lusso solo maschile | i servizi all' infanzia e lo smart working sono il vero motore per equiparare gli assegni previdenziali

Notizia in breve

I dati sociali dell’Inps mostrano un’Italia in trasformazione, dove servizi all’infanzia e smart working contribuiscono a rendere più accessibili le carriere e i versamenti previdenziali. Tuttavia, rimangono irrisolti problemi di disuguaglianza di genere e disparità economiche. Le misure adottate puntano a favorire una maggiore parità, ma le differenze tra uomini e donne in ambito lavorativo e previdenziale persistono. La situazione evidenzia un Paese in evoluzione, ancora alle prese con sfide di lunga data.