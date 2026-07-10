Le Bihan si è unita all’Inter Women dopo aver lasciato la Lazio. Durante la presentazione, ha dichiarato di essere felice e orgogliosa di iniziare questa nuova avventura con la squadra.

di Paolo Moramarco Le Bihan è una nuova giocatrice dell’Inter Women, il passaggio dalla Lazio. Le sue prime parole nerazzurre nel giorno della presentazione. L’ Inter Women ha ufficializzato l’ingaggio di Clarisse Le Bihan, attaccante francese classe 1995 proveniente dalla Lazio, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo e aggiungere esperienza internazionale alla rosa nerazzurra. PRIME PAROLE IN NERAZZURRO – «Sensazioni di felicità, di grande orgoglio, sono molto impaziente di iniziare questa stagione». RAPPRESENTARE IL CLUB – «Un onore e un privilegio poter indossare questa maglia, non vedo l’ora di iniziare la stagione. Si tratta di una società che ha vinto tanti titoli e spero che accadrà anche in questa stagione con le Women». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Le Bihan è una nuova giocatrice dell’Inter Women. Le sue parole: «Felice e orgogliosa di iniziare»

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