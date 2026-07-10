Le Bihan è una nuova calciatrice dell’Inter | arriva il comunicato ufficiale!

di Stefano Cori Le Bihan diventa una nuova calciatrice dell’Inter Women: a comunicarlo è lo stesso club tramite il proprio sito ufficiale. Non solo la prima squadra maschile, anche la prima squadra femminile porta a casa i primi acquisti per la prossima stagione. E’ arrivata Le Bihan in nerazzurro. IL COMUNICATO DEL CLUB – «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Clarisse Le Bihan. L’attaccante francese classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER LA CARRIERA – Nata a Quimperlé il 14 dicembre 1994, Le Bihan inizia a giocare a calcio già da bambina: grazie al suo talento e alla sua precocità esordisce ad appena 14 anni nella Division 1 Féminine, la massima serie del campionato francese, con la maglia dello Stade Briochin nella stagione 200910. 🔗 Leggi su Internews24.com

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