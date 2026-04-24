Luis Henrique ko | il comunicato UFFICIALE dell’Inter e i tempi di recupero

L’esterno brasiliano è uscito dal campo durante la partita e il club ha diffuso un comunicato ufficiale sulle sue condizioni. Secondo quanto annunciato, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. La sua assenza si farà sentire anche in vista della prossima trasferta contro il Torino, oltre a influenzare altri impegni futuri. La squadra dovrà fare a meno di lui almeno per il prossimo periodo di gare.

Chivu perde Luis Henrique per Torino-Inter e non solo. L’esterno brasiliano è alle prese con un infortunio muscolare: stamane gli esami strumentali alla clinica Humanitas di Rozzano. L’esito degli accertamenti è questo: “Risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra“. Il club specifica che le sue condizioni “saranno rivalutate nei prossimi giorni”. L’infortunio non sembra grave, tanto che si parla una quindicina di giorni di stop se il recupero dovesse andare come da programma. L’obiettivo dello staff medico è rimetterlo a disposizione di Chivu per la finale di Coppa Italia contro la Lazio di Sarri, di scena mercoledì 13 maggio all’Olimpico.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Luis Henrique ko: il comunicato UFFICIALE dell’Inter e i tempi di recupero Luis Henrique trova la prima rete con la maglia dell’Inter Notizie correlate Infortunio Holm, altra tegola per la Juve dopo il KO con l’Inter: c’è lesione! Il comunicato e i tempi di recuperoBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Nuova tegola Calhanoglu, il comunicato dell’Inter: i tempi di recuperoPessime notizie in casa Inter dopo la sconfitta contro il Milan nel derby: ecco le ultimissime da Appiano Gentile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Luis Henrique tra obiettivi di squadra e personali: Voglio continuare a crescere e lavoro per essere più incisivo; Como, Fabregas dopo il ko col Sassuolo: Masterclass di Grosso. Questi non siamo noi, chiedo scusa ai tifosi; Pagelle TS - Martinez e Sucic da 8, Calhanoglu da 9. Luis Henrique è vorrei ma non posso; Coppa Italia Frecciarossa, Inter-Como: le formazioni ufficiali. L'Inter perde Luis Henrique per 10-15 giorni: salta la partita contro il Torino e non solo, cosa filtra verso la finale di Coppa ItaliaL'Inter e Cristian Chivu perdono Luis Henrique per almeno 10-15 giorni, proprio quando la formazione nerazzurra si appresta a vivere la fase del campionato che può condurre alla conquista aritmetica d ... calciomercato.com Luis Henrique out 10-15 giorni. Abile e arruolabile per la finale di coppaIl brasiliano salterà sicuramente il Torino, il Parma e molto probabilmente la Lazio in campionato, per essere al meglio il 13 maggio ... fcinternews.it Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei facebook . @Inter, infortunio per Luis Henrique: il comunicato x.com