Le bare di Bergamo erano vuote mi hanno dato 150mila euro | nessun autista ha mai detto questo
Da fine giugno 2026 circola un’immagine con un testo che attribuisce a un autista di Bergamo la frase: «Le bare erano vuote, mi hanno dato 150 mila euro». Nessun autista ha mai confermato di aver pronunciato questa affermazione. La frase non è supportata da alcuna dichiarazione ufficiale o prova documentale. La diffusione della frase si limita a questa immagine senza ulteriori fonti o verifiche.
Circola da fine giugno 2026 un’immagine con un testo che attribuisce a un non meglio identificato «Autista dei camion di Bergamo» questa dichiarazione: «Le bare erano vuote, mi hanno dato 150 mila euro.» L’affermazione è priva di fondamento, in quanto non esiste nessuna fonte che attesti questa dichiarazione, né il presunto compenso, né l’identità di chi avrebbe parlato. I camion militari partiti da Bergamo nella notte del 18 marzo 2020 trasportavano 73 bare con 73 defunti, come documentato dal Comune di Bergamo con fotografie, decreti di autorizzazione e testimonianze dirette dei funzionari presenti. Il contenuto che circola. L’immagine è stata condivisa il 26 giugno 2026 senza commento dall’utente Roberto Avventura, già citato in diversi fact-checking di Open per la diffusione di disinformazione. 🔗 Leggi su Open.online
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