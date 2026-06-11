Giorgia Villa è apparsa nell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmessa su YouTube da OA Sport. Durante l’intervista, ha parlato della sua volontà di condividere l’esperienza della ginnastica e di come le compagne le abbiano fatto piangere. La ginnasta ha espresso il desiderio di trasmettere ciò che ha ricevuto dalla disciplina e dal gruppo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri o altre attività.

Giorgia Villa è stata l’ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La ginnasta azzurra argento a squadre nelle Olimpiadi di Parigi 2024 e bronzo mondiale a Stoccarda 2019 ha raccontato le emozioni del suo ritiro e di quello che vorrà fare nei prossimi anni. Intanto la nativa di Ponte San Pietro racconta le emozioni dell’incontro con il Presidente Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni del 2 giugno: “ Sono stata a Roma ed è stata una emozione bellissima, un orgoglio essere lì con le mie compagne di squadra. Ho potuto incontrare il Presidente per la seconda volta ed è sempre speciale, come le cose che ci ha detto”. La ginnasta azzurra è diventata ex: “ Non ho cambiato idea – sorride – Avevo più ansia quel giorno piuttosto che alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La nuova vita di Giorgia Villa: “Voglio trasmettere ciò che la ginnastica mi ha dato. Le compagne mi hanno fatto piangere”

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Giorgia Villa si ritira reddit

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