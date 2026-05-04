Giuseppe Cipriani, imprenditore e compagno di Nicole Minetti, ha preso parola per difendere l’ex igienista dentale, coinvolta nelle recenti polemiche legate alla grazia concessa dal Quirinale su richiesta del ministero della Giustizia. Cipriani ha affermato che Nicole Minetti è stata accusata di tutto, ma che non ci sono stati inganni e che non ha mai ricevuto soldi da Epstein.

Giuseppe Cipriani, imprenditore e compagno di Nicole Minetti, difende l’ex igienista dentale dopo le polemiche sulla grazia concessa dal Quirinale su richiesta del ministero della Giustizia. Intervistato dal Corriere della Sera, Cipriani ha dichiarato che “io e Nicole stiamo pensando d’adottare un altro bambino, sempre qui in Uruguay. Non abbiamo ancora fatto le carte. Speriamo che si calmino le acque”. Le notizie trapelate, secondo l’imprenditore, hanno “distrutto Nicole. Le han detto di tutto, poveretta, peggio di così. Lei è una madre fantastica, che sta facendo il suo dovere di mamma e crescendo questo figlio in maniera speciale. Ma dall’Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di merda.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il compagno di Nicole Minetti: “Le hanno detto di tutto, non c’è stato nessun inganno. Epstein? Mai soldi da lui”

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