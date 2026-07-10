Jannik Sinner affronta oggi Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon, in un match che assegna un posto in finale. Sinner, che ha mostrato una crescita nel torneo sull’erba londinese, si prepara a sfidare il campione in carica, considerato uno dei più forti di sempre. La partita si gioca venerdì 10 luglio 2026, e rappresenta l’ultimo ostacolo per Sinner prima di raggiungere la finale del torneo.

J annik Sinner torna in campo oggi, venerdì 10 luglio 2026, per la semifinale di Wimbledon contro l’immortale Novak Djokovic. Un match che vale un posto in finale, e che arriva dopo un percorso di Sinner sempre più solido nel torneo sull’erba londinese. Il numero uno al mondo sfiderà il campione serbo dopo essersi sbarazzato agevolmente ai quarti del tedesco Jan-Lennard Struff. Ecco l’orario e dove vedere in chiaro il match in tv. Jannik Sinner e il sensore per la glicemia: la scelta hi-tech contro i cali di energia X Leggi anche › Wimbledon, Jannik Sinner ai quarti contro Struff: a che ora giocano e dove vederli Jannik Sinner e Novak Djokovic: la semifinale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'azzurro sfida l'eterno Nole in un match che vale la finalissima del torneo

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