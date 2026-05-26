LIVE Sinner-Tabur 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizia il match d’esordio dell’azzurro nel torneo parigino

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Sinner e Tabur è iniziato con il francese che ha servito una seconda palla. Attualmente il punteggio è fermo sul 0-0. Il riscaldamento si è concluso e l'incontro sta per cominciare, con il primo scambio che dovrebbe avvenire a breve. La partita si gioca a Roland Garros 2026.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il francese inizia con una seconda. INIZIA IL MATCH 20.30 Termina il riscaldamento, a momenti inizierà l’incontro. 20.28 Questo è il primo incontro tra i due protagonisti di questo match. 20.26 Il primo a servire sarà Tabur! Jannik ha vinto il sorteggio e ha ceduto al francese la prima battuta. 20.24 Entra anche Sinner, i tennisti sono pronti per sorteggio e riscaldamento. 20.22 Eccoci, il primo ad essere annunciato è il padrone di casa, accolto calorosamente dal suo pubblico: sicuramente un momento molto importante per lui che oggi avrà l’onore di giocare per la prima volta sul campo centrale del torneo che da bambino seguiva con maggiore attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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