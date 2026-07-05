Lo stadio Del Freo di Montignoso ha registrato il tutto esaurito per la finalissima del Torneo delle Frazioni, tra Cervaiolo e Cerreto. La partita ha concluso un mese di competizione che ha coinvolto l’intera comunità locale.

Ci siamo. Tutta Montignoso si fermerà questa sera per assistere all’attesa finalissima del Torneo delle Frazioni. Lo stadio "Del Freo" della Renella farà registrare senza ombra di dubbio il tutto esaurito per questo atto conclusivo della competizione calcistica che ha appassionato e coinvolto per un mese intero l’intera popolazione "moncera". A contendersi l’ambito titolo saranno il Cerreto (nella foto a sinistra), non nuovo a primeggiare visto che lo ha fatto anche due anni fa, ed il Cervaiolo (nella foto a destra), che al contrario il trofeo non se lo è mai aggiudicato ma l’anno passato ci è andato molto vicino perdendo la finale contro la Renella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serata emozionante allo stadio Del Freo. La finalissima del Torneo delle Frazioni . Grande attesa per il calcio di Montignoso. Cervaiolo e Cerreto si giocano la coppa

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