Le statistiche dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane rivelano un aumento nel traffico di merci contraffatte, con particolare attenzione ai medicinali di lusso. I dati evidenziano un incremento nelle quantità sequestrate di questi prodotti, che rappresentano un rischio per la salute pubblica. La maggior parte delle merci illegali sono farmaci di fascia alta, considerati “di lusso”, e il loro commercio illegale è in crescita rispetto agli anni precedenti.

I numeri sono importanti, ma in questo caso è soprattutto la tipologia dei prodotti a fare la differenza. Perché in Italia il mercato delle merci contraffatte continua a essere uno degli affari più remunerativi per le organizzazioni criminali che commercializzano i “falsi”. Con un rischio per la salute che continua a essere sempre più elevato. X Leggi anche › Farmaci per dimagrire acquistati online: quali sono i rischi? Partiamo dai dati. Le statistiche dell’ Agenzia dei monopoli e delle dogane certifica il sequestro di 4 milioni e 719mila pezzi avvenuto nel 2025 per un valore complessivo di 8,25 milioni di euro. Nell’ultima relazione sul fenomeno svolta da polizia e carabinieri è ben spiegato quali sono i danni per l’attività legale e soprattutto, è questo l’aspetto che allarma, quelli per la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le statistiche dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane fanno luce sul business delle merci contraffatte. E in particolare sul pericolo dei “medicinali di lusso” per la salute

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