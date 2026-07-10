Francesco Dolci nuovo pool difensivo | cambia avvocato genetista e criminologo

Francesco Dolci ha cambiato il suo team legale, affidandosi ora a un nuovo avvocato, un genetista e un criminologo. La modifica riguarda la strategia di difesa dell’imprenditore, coinvolto nell’indagine sulla sparizione della testa di Pamela Genini. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore. La sua posizione processuale resta invariata, e le nuove figure professionali si occuperanno di assisterlo nelle prossime fasi dell’indagine.

Rivoluzione nella strategia difensiva di Francesco Dolci, l'imprenditore di Sant'Omobono che è tuttora l'unico indagato per la sparizione della testa di Pamela Genini. Solo tre giorni fa c'era stata la rottura con l'avvocata Isabella Colombo (con cliente e legale che hanno fornito diverse versioni del fatto). Ora Dolci ha deciso di azzerate completamente il suo pool difensivo, revocando l'incarico sia al legale Eleonora Prandi, che lo aveva seguito fin dall'inizio della vicenda, sia anche all'ex generale dei Ris Luciano Garofano, che aveva ricevuto un incarico da consulente solo tre settimane fa. Il... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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