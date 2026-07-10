Giallo di Pamela Dolci cambia il pool difensivo? Si fa il nome di un avvocato ex presidente di calcio

Francesco Dolci ha annunciato di aver cambiato avvocato nel caso legato alla scomparsa di Pamela. La sua ex difensora, Isabella Colombo, ha confermato di aver rinunciato al mandato, mentre Dolci sostiene che la decisione sia stata presa esclusivamente da lui, affermando di possedere delle prove. Tra i nomi circolati nel nuovo staff legale si fa quello di un avvocato ex presidente di calcio.

Che qualcosa si stesse muovendo attorno a Francesco Dolci era evidente con l ‘uscita dal pool difensivo dell’avvocata Isabella Colombo. Lei sostiene di aver rinunciato al mandato; Dolci, invece, afferma che la decisione sarebbe partita solo e soltanto da lui: “Ho le prove”, assicura. Ma l’addio di Colombo potrebbe non essere l’unica novità. In queste ore Dolci, senza fare nomi, ha confermato di avere individuato il legale destinato a prenderne il posto. Da quanto risulta, si è rivolto allo studio di Pierpaolo Cassarà, conosciuto alle cronache sportive prima ancora che giudiziarie per la sua breve ed eccentrica esperienza alla presidenza del Varese Calcio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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