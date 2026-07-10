L’intelligence israeliana ha comunicato agli Stati Uniti di aver appreso di un nuovo piano dell’Iran per uccidere l’ex presidente. Secondo le informazioni condivise, l’Iran avrebbe ideato un’operazione mirata contro Trump, senza ulteriori dettagli sul metodo o sui tempi. La notizia è stata riportata come un avvertimento alle autorità statunitensi, che stanno analizzando le informazioni ricevute. Non sono stati forniti altri dettagli pubblici riguardo alle fonti o alla verifica delle informazioni.

L’intelligence israeliana ha condiviso con quella statunitense nuove informazioni che indicherebbero un nuovo piano dell’ Iran per uccidere Donald Trump. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando che tale circostanza segnerebbe un’ escalation nella guerra tra Washington e Teheran Da anni, evidenzia il Wsj, Teheran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l’assassinio di Qassem Soleimani, alto generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, avvenuto durante in un raid su Baghdad il 3 gennaio 2020, durante primo mandato del tycoon. Parlando con i giornalisti a margine del vertice Nato di Ankara, lo stesso Trump aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui: «Vogliono eliminare il leader degli Stati Uniti, cioè me. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Lettera43.it - L’avvertimento di Israele agli Usa: «L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quello che sappiamo sullattacco di Israele e Usa allIran e cosa potrebbe succedere ora

Notizie e thread social correlati

Israele svela agli Usa un “piano dell’Iran per uccidere Trump”Il governo israeliano ha comunicato agli Stati Uniti di aver ricevuto informazioni di intelligence riguardanti un possibile piano dell’Iran per...

«L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump»: l'allarme dell'intelligence israeliana e il dossier consegnato agli UsaL'intelligence israeliana ha consegnato agli Stati Uniti un dossier che contiene informazioni su un presunto piano dell'Iran per uccidere un ex...

Temi più discussi: Iran conferma notizia media Usa: Israele voleva uccidere negoziatori; Doha: spiragli nei colloqui USA-Iran, ma Teheran alza il muro. L’avvertimento di Araghchi; Seguirà la punizione - L'Iran lancia un agghiacciante avvertimento a Stati Uniti e Israele in vista dei funerali dell'ex Guida Suprema Khamenei.; Iran news oggi, colloqui a Doha su accordo con Usa: escluso un incontro diretto.

#Gaza #Israele L'avvertimento dei vertici della Divisione Intelligence e del Comando Sud trasmesso al Capo di Stato Maggiore Zamir la settimana scorsa: Il braccio militare di Hamas si sta riorganizzando per la guerra. Hamas produce centinaia di ordigni x.com

L’avvertimento di Israele agli USA: L’Iran ha un nuovo piano per uccidere TrumpL’intelligence israeliana ha condiviso con quella statunitense nuove informazioni che indicherebbero un nuovo piano dell’Iran per uccidere Donald Trump. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando ch ... msn.com

Israele svela agli Usa un piano dell’Iran per uccidere TrumpIl governo di Israele ha trasmesso all’amministrazione degli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto piano preparato dalla Repubblica islamica dell’Iran per assassinare il presidente D ... tpi.it

Ezechiele 9 NIV (Giovedì, 2 luglio 2026) reddit