Israele svela agli Usa un piano dell’Iran per uccidere Trump

Il governo israeliano ha comunicato agli Stati Uniti di aver ricevuto informazioni di intelligence riguardanti un possibile piano dell’Iran per uccidere l’ex presidente Donald Trump. Secondo quanto riferito, le informazioni riguardano dettagli specifici del presunto piano e sono state condivise con le autorità statunitensi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle fonti di intelligence o sullo stato attuale delle indagini. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali tra i due governi.

Il governo di Israele ha trasmesso all’amministrazione degli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto piano preparato dalla Repubblica islamica dell’Iran per assassinare il presidente Donald Trump. L’indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano The Wall Street Journal e riportata anche dall’emittente Cnn, citando una serie di fonti anonime ma senza fornire specifici dettagli del progetto omicida. L’avvertimento, secondo una delle fonti citate dall’emittente statunitense, sarebbe arrivato a Washington questa settimana. Un’altra sostiene che le informazioni trasmesse da Israele agli Usa abbiano solo confermato i sospetti già nutriti dall’intelligence americana, mentre un’altra ancora sostiene che l’avviso proveniente da Israele era nuovo e riguardava un complotto specifico. 🔗 Leggi su Tpi.it

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