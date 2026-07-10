Lavori in piscina? La maratona di nuoto diventa virtuale

Firenze, 10 luglio 2026 – Una maratona virtuale di nuoto di 24 ore per Aisla Firenze. L’iniziativa è in programma dal 18 luglio, alle ore 13, fino alla stessa ora del giorno successivo e si intitola “Un tuffo per Aisla Firenze - virtual edition”. Da anni Aisla Firenze organizza una non competitiva di 24 ore con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza sanitaria e supporto alle persone con Sla e alle loro famiglie nell’area metropolitana fiorentina. Quest’anno, visto che ci sono lavori di ristrutturazione che interessano la piscina di San Marcellino (Firenze), location storica la manifestazione, l’associazione ha scelto di non interrompere questa esperienza di solidarietà, trasformandola in un evento virtuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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