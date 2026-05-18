Piscina di via Maratona | Civitavecchia lancia il bando per 10 anni

Il Comune di Civitavecchia ha aperto un bando di gara per la gestione della piscina di via Maratona, con una durata di dieci anni. La procedura prevede l’individuazione di un nuovo gestore attraverso l’assegnazione pubblica, con criteri che valutano l’offerta economica e tecnica. La decisione interesserà direttamente i cittadini, che si chiedono come cambieranno i prezzi dei biglietti e quali requisiti saranno richiesti ai candidati. La chiusura della gara è prevista nei prossimi mesi.

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