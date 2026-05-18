Piscina di via Maratona | Civitavecchia lancia il bando per 10 anni
Il Comune di Civitavecchia ha aperto un bando di gara per la gestione della piscina di via Maratona, con una durata di dieci anni. La procedura prevede l’individuazione di un nuovo gestore attraverso l’assegnazione pubblica, con criteri che valutano l’offerta economica e tecnica. La decisione interesserà direttamente i cittadini, che si chiedono come cambieranno i prezzi dei biglietti e quali requisiti saranno richiesti ai candidati. La chiusura della gara è prevista nei prossimi mesi.
? Punti chiave Come influirà il nuovo bando sui prezzi dei biglietti per i cittadini?. Quali criteri utilizzerà il Comune per scegliere il nuovo gestore?. Perché la giunta ha deciso di raddoppiare la durata della concessione?. Chi potrà partecipare alla gara per la gestione del centro acquatico?.? In Breve Concessione raddoppiata rispetto agli standard precedenti per garantire continuità gestionale.. Durata decennale pensata per favorire investimenti e manutenzione della struttura.. Obiettivo economico per garantire servizi accessibili ai cittadini di Civitavecchia.. Prossimo passaggio prevede l'uscita ufficiale del bando per le aziende del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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In arrivo il bando per la piscina di via Maratona, gestione di 10 anniIn arrivo il bando per la piscina di via Maratona, gestione di 10 anni. Civitavecchia - Indirizzo politico del comune, che raddoppia la durata della concessione ... tusciaweb.eu
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