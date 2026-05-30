A Umbertide si è svolta una maratona di nuoto dedicata a Cecilia, subito dopo una partita di basket. L’evento ha avuto un carattere di solidarietà e promozione dello sport, coinvolgendo partecipanti e pubblico. Nessuna informazione aggiuntiva sui numeri di partecipanti o dettagli organizzativi è stata resa nota. La maratona si inserisce in un calendario di iniziative locali volte a sostenere chi affronta il cancro.

UMBERTIDE – Dopo la partita di basket un’altra iniziativa all’insegna dello sport e della solidarietà verso chi lotta contro il cancro. Sara dedicata infatti a Cecilia Pascolini, giovane ed indimenticabile donna umbertidese portata via dalla malattia a soli 42 anni, la tradizionale La 24 ore di nuoto, manifestazione storica che mobilita ogni anno decine e decine di umbertidesi grandi e piccoli. L’intento è quello di dedicare un’ora del proprio tempo al nuoto per raccogliere fondi per la lotta contro i tumori. "L’ idea è nata – dicono dall’associazione "Donne inieme-dalla tua parte" - per ricordare una meravigliosa donna, Cecilia Pascolini. Grazie alla collaborazione con l’associazione "Azzurra piscine" stiamo organizzando questo progetto dedicato a lei, iniziativa non competitiva per raccogliere fondi per la ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La maratona di nuoto dedicata a Cecilia

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