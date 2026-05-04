Il prossimo 15 maggio si terrà un presidio davanti all’Arpac, l’ente responsabile dei monitoraggi ambientali, con l’obiettivo di ottenere la pubblicazione dei dati relativi alle attività di dragaggio nella zona di Bagnoli. La manifestazione è stata organizzata da cittadini e associazioni che desiderano conoscere con chiarezza i risultati delle analisi ambientali condotte durante le operazioni di movimentazione dei sedimenti. L’evento si inserisce nell’ambito delle richieste di trasparenza sulla situazione ambientale locale.

Un presidio davanti all’Arpac, per chiedere i dati sul dragaggio a Bagnoli. A organizzarlo, venerdì 15 maggio (ore 12), è la rete sociale No Box – Diritto alla città. Gli attivisti si ritroveranno davanti alla sede dell’agenzia, a Poggioreale, per chiedere di essere ricevuti dalla Direzione. L’obiettivo: ottenere informazioni sulle operazioni in corso sui fondali del sin Bagnoli-Coroglio. Da un paio di settimane, a mare sono iniziate le operazioni di dragaggio. Un intervento previsto dal progetto di bonifica, ma anticipato per l’America’s Cup. “Eppure – sottolinea un nota dei No Box – tutti i vari inquinanti presenti in essi (ipa, pcb,...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dragaggio Bagnoli, presidio davanti all’Arpac il 15 maggio: “Renda pubblici i monitoraggi”

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