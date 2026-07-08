Valter Lavitola è arrivato negli uffici della Procura con circa venti minuti di ritardo, accompagnato dal proprio avvocato. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non essere stato coinvolto nell’attentato a Sigfrido Ranucci e di non conoscere il movente. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle sue dichiarazioni o eventuali altre persone coinvolte. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i fatti.

Valter Lavitola, l’ipotetico mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, entra negli uffici della Procura con venti minuti di ritardo. Accompagnato dal suo difensore, il penalista Sergio Cola. Nelle ore scorse aveva detto che probabilmente non avrebbe risposto alle domande del pm antimafia Edoardo De Santis, poi invece ha cambiato idea e fatto dichiarazioni spontanee: «Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente», sarebbero state le parole dell'imprenditore. Che si è, quindi, avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto «sconcertato» dell'accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di «fraternità» che lo legano a Ranucci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, Lavitola in procura: «Non sono stato io. Il movente? Non so»

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Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma: Con giornalista amicizia fraterna

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