Il Liceo Classico “Luca Signorelli” di Cortona ha partecipato al red carpet di Venezia. La scuola è stata presente a un evento culturale di rilievo nazionale, con studenti e docenti coinvolti in attività pubbliche. La partecipazione si è svolta in una cornice ufficiale, con un pubblico composto da rappresentanti istituzionali e media. La scuola si distingue per il suo ruolo nella formazione e nella promozione culturale.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Il Liceo Classico “Luca Signorelli” di Cortona si conferma ancora una volta un’eccellenza nella formazione culturale dei giovani, capace di proiettare i propri studenti ai vertici delle iniziative nazionali. La studentessa Agnese Scorziell o, frequentante l'istituto cortonese (e residente a Castiglione del Lago), ha conquistato la vittoria per l’Umbria nell'ambito del prestigioso progetto “David Giovani”, organizzato a livello locale da Piero Sacco, del “Nuovo Cinema Caporali” di Castiglione del Lago, e seguito, per la nostra scuola, dalle docenti-tutor Stefania Bucci e Antonietta Gostinicchi. Grazie a questo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Lanazione.it - Il Liceo Classico “Luca Signorelli” sul red carpet di Venezia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festival di Cannes 2026: Penelope Cruz torna dopo 7 anni sul red carpet di Cannes con lob baciato dal sole. I beauty look del decimo red carpet e i nostri votiAl Festival di Cannes 2026, Penelope Cruz ha fatto ritorno dopo sette anni sul red carpet, indossando un lob baciato dal sole.

Emma, la figlia di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sul red carpet con papà: look minimal con body nudeDurante l’evento di apertura a Milano del nuovo film, Luca Zingaretti era presente tra gli invitati e ha sfilato sul red carpet insieme alla figlia...

Argomenti più discussi: Ispezione al liceo classico dell’Italia agli italiani, parla uno studente punito: Spero si faccia chiarezza; Maturità 2026, ecco i 'bravissimi' del Classico di Gorizia: brillano due lodi e un cento; Maturità 2026, tutti i voti del Liceo Classico: per 25 ragazzi un diploma da 100, anche 15 lodi; Maturità 2026 al Cavanis: 100 e lode per Matilde, Sebastiano vola al Georgia Tech.

Il Liceo Classico Luca Signorelli sul red carpet di VeneziaArezzo, 10 luglio 2026 – Il Liceo Classico Luca Signorelli di Cortona si conferma ancora una volta un’eccellenza nella formazione culturale dei giovani, capace di proiettare i propri studenti ai ver ... lanazione.it