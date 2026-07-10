Il Liceo Classico Luca Signorelli sul red carpet di Venezia
Il Liceo Classico “Luca Signorelli” di Cortona ha partecipato al red carpet di Venezia. La scuola è stata presente a un evento culturale di rilievo nazionale, con studenti e docenti coinvolti in attività pubbliche. La partecipazione si è svolta in una cornice ufficiale, con un pubblico composto da rappresentanti istituzionali e media. La scuola si distingue per il suo ruolo nella formazione e nella promozione culturale.
Arezzo, 10 luglio 2026 – Il Liceo Classico “Luca Signorelli” di Cortona si conferma ancora una volta un’eccellenza nella formazione culturale dei giovani, capace di proiettare i propri studenti ai vertici delle iniziative nazionali. La studentessa Agnese Scorziell o, frequentante l'istituto cortonese (e residente a Castiglione del Lago), ha conquistato la vittoria per l’Umbria nell'ambito del prestigioso progetto “David Giovani”, organizzato a livello locale da Piero Sacco, del “Nuovo Cinema Caporali” di Castiglione del Lago, e seguito, per la nostra scuola, dalle docenti-tutor Stefania Bucci e Antonietta Gostinicchi. Grazie a questo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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La comunità scolastica del Liceo Classico Pitagora si congratula calorosamente con il professor Luca Ciamei per l’immissione in ruolo. Al professor Ciamei vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della Dirigenza, dei colleghi, del personale e degli stud facebook
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