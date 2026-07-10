Latina il pacchetto di sigarette tradisce il baby pusher | i Carabinieri trovano quasi mezzo chilo di droga

A Latina, un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante una serie di perquisizioni. Durante l'operazione sono stati trovati più di 380 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana. Il fermo è avvenuto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli oggetti sequestrati, è stato rinvenuto anche un pacchetto di sigarette che ha tradito l’attività illecita.

Un arresto a Latina, dove un ragazzo di 18 anni è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, a seguito di una serie di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di oltre 380 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana. L’operazione è stata svolta per rafforzare la sicurezza e contrastare la criminalità comune e lo spaccio di droga nelle aree più frequentate della città. Controlli straordinari per la sicurezza nel centro cittadino Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio di controllo ha avuto luogo nel cuore di Latina, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità comune e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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