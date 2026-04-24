Droga tra Fondi Latina e Pontinia | tre arresti e oltre mezzo chilo di cocaina sequestrato

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in due operazioni che hanno coinvolto le zone di Fondi, Latina e Pontinia. Durante i controlli sono stati sequestrati più di 500 grammi di cocaina. Le operazioni hanno portato al fermo degli arrestati, che sono stati trasferiti in carcere. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi o le identità degli arrestati.

Latina, 23 aprile 2026 – Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in due distinte operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti tra Fondi, Latina e Pontinia. Nel primo intervento, gli agenti del Commissariato di P.S. di Fondi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi e false attestazioni sulla propria identità. Nel secondo caso, la Squadra Mobile di Latina ha arrestato un uomo e una donna, gravemente indiziati dello stesso reato di detenzione ai fini di spaccio, dopo il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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