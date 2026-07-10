L’Atalanta Under 23 riparte da Nicola Beati | è il nuovo allenatore

L’Atalanta Under 23 ha scelto Nicola Beati come nuovo allenatore, sostituendo Salvatore Bocchetti. Beati, alla prima esperienza come capo-allenatore, guiderà la squadra nella prossima stagione. La squadra aveva raggiunto i playoff nella passata stagione nel girone C di Serie C.

Dopo la prima squadra, anche l’ Atalanta Under 23 volta pagina e affida la propria panchina a Nicola Beati, giovane tecnico alla prima esperienza da capo allenatore: prenderà le redini della squadra da Salvatore Bocchetti, che nella passata stagione ha conquistato i playoff nel difficilissimo girone C di Serie C. Nato a Perugia il 13 febbraio 1983, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha conquistato il Campionato Primavera nella stagione 200102, arrivando anche a esordire in Serie A e in UEFA Champions League con la prima squadra. Nel corso della sua carriera da centrocampista ha inoltre vestito, tra le altre, le maglie di Triestina, Spezia, Arezzo, Crotone, Frosinone e Sorrento, collezionando anche una presenza con la Nazionale italiana Under 21. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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