Il Chelsea ha annunciato l’ingaggio di un nuovo allenatore, un tecnico basco che firmerà un contratto di quattro anni nelle prossime ore. La decisione arriva dopo la sconfitta in FA Cup e la volontà di rilanciare la squadra. L’obiettivo principale è guidare il club verso risultati più positivi nella stagione corrente. La scelta del tecnico è stata comunicata ufficialmente, mentre il club si prepara a ufficializzare l’accordo e a presentarlo ai tifosi.

Il Chelsea sperava di uscire da Wembley con l’FA Cup. Invece ne esce col nome del suo nuovo allenatore: Xabi Alonso. L’ex tecnico del Real Madrid, da tempo in pole per la panchina dei Blues, ha detto sì a un quadriennale per cui manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime 24-36 ore. Modo migliore per voltare pagina dopo una stagione deludente, chiusa senza trofei e probabilmente senza un posto in Europa nella prossima stagione, il Chelsea non poteva trovarlo. Callum McFarlane, il traghettatore scelto per completare la stagione dopo le dimissioni di Enzo Maresca a Capodanno e l’esonero di Liam Rosenior il mese... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zero titoli, nuovo allenatore: il Chelsea sconfitto in FA Cup riparte da Xabi Alonso

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Il Chelsea ha appena licenziato il suo nuovo allenatore

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