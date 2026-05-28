LIVE Giro d'Italia la 18° tappa Paganella-Pieve di Soligo in diretta | si parte alle 13 | 15 il percorso è di 171 km

La 18ª tappa del Giro d’Italia, lunga 171 chilometri, parte alle 13:15 da Paganella e si conclude a Pieve di Soligo, con un arrivo previsto intorno alle 17:30.

In diretta il Giro d'Italia, oggi la 18ª tappa da Paganella a Pieve di Solego: si parte alle ore 13:15, arrivo previsto alle 17:30 circa. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giro d'Italia - Fai della Paganella - Pieve di Soligo - 28/05/2026

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