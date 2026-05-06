L’Atalanta torna a Clusone | sabato 18 luglio amichevole in val Seriana

L'Atalanta tornerà a Clusone sabato 18 luglio per una partita amichevole in Vallle Seriana. La squadra non effettuerà il ritiro estivo nella zona, come era avvenuto negli anni precedenti, a meno di eventuali cambiamenti dell'ultimo momento. La partita si svolgerà in una località conosciuta per le sue tradizioni sportive e rappresenta un appuntamento abituale per gli appassionati della zona.

Clusone. Salvo colpi di scena, neanche quest’anno l’ Atalanta sarà ritiro estivo in Valle Seriana. Non una novità, visto che già nelle ultime due pre-season i nerazzurri avevano optato per rimanere a Zingonia, eccezion fatta per i voli internazionali per disputare varie amichevoli in giro per l’Europa. Ma anche se non sarà una presenza stabile e prolungata, la tappa di preparazione nella terra d’origine della famiglia Percassi non mancherà. All’interno del confronto con il candidato Giuseppe Balduzzi organizzato da Araberara e trasmesso in diretta da Bergamonews, il sindaco Massimo Morstabilini ha infatti anticipato che De Roon e compagni saranno protagonisti di un’amichevole che si disputerà sabato 18 luglio al centro sportivo Città di Clusone.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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