L’arrivederci dei Cavalieri Le basi per la stagione top

Dopo l’ultimo allenamento della stagione, i Cavalieri Union si sono congedati e inizieranno le vacanze. La squadra maschile si riunirà alla fine di ottobre sotto la guida del nuovo coordinatore tecnico, Lorenzo Calamai, per prepararsi alla Serie A1 2026-27. La preparazione prevede un periodo di allenamenti prima dell’inizio ufficiale del campionato. Non sono stati annunciati dettagli su date precise o programmi specifici.

Con l’ultimo allenamento "off season" andato in archivio ieri sera, riservato agli avanti, anche per i Cavalieri Union è tempo di andare in vacanza: il gruppo della prima squadra si ritroverà agli ordini del nuovo coordinatore tecnico Lorenzo Calamai sul finire del prossimo mese, per l’avvio della preparazione alla Serie A1 202627. Lo scorso martedì si era invece svolta l’ultima sessione tecnica per i trequarti, secondo la suddivisione proposta il mese scorso dallo staff. La società ha annunciato già nelle scorse settimane le prime novità in ambito tecnico e dirigenziale (iniziando da Simone Marioni, che passa da vice-presidente a presidente in sostituzione di Maurizio Sansone) ma le operazioni di riassetto sarebbero ancora in corso e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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