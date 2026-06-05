Nel match di Parma, i giocatori hanno manifestato grande entusiasmo alla fine della partita. Quando l’arbitro ha fischiato la conclusione del match, la squadra ha festeggiato intensamente, evidenziando la soddisfazione per la vittoria. I calciatori hanno abbracciato i compagni e celebrato sul campo, trasmettendo un forte senso di gioia. La scena si è ripetuta tra i tifosi, che hanno applaudito e gridato di entusiasmo. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra ospite.

"Nel match di Parma, quando l’arbitro ha fischiato la fine, abbiamo provato una grandissima emozione. Soprattutto perchè era un traguardo che cercavamo da tutto l’anno. E’ stato bellissimo, ricordando i sacrifici fatti, festeggiare con tutto il club". E’ Davide Castellana, giovane giocatore dei Cavalieri Union, a ricordare quale sia stato il momento più bello della stagione dei bianconeri, con il titolo di campioni di Serie A2 che ha spalancato le porte dei playoff di Serie A1. Un cammino interrottosi in semifinale contro il Parabiago che partiva con i favori del pronostico, ma che nulla ha tolto al percorso in crescendo di una squadra (reduce dalla retrocessione dell’A1) che aveva iniziato la regular season con una sconfitta contro Civitavecchia, ma che è stata capace a suon di vittorie di rivelarsi la migliore di A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, stagione top: "Che emozione a Parma"

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