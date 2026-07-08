Sono stati resi pubblici dieci pezzi iconici dall'archivio personale di Martin Margiela. Lo stilista, noto per la sua riservatezza, ha evitato di farsi fotografare e ha spesso coperto i volti delle sue modelle con maschere durante le sue sfilate. Questi capi rappresentano alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e sono stati condivisi senza annunci ufficiali. La selezione include abiti e accessori che riflettono il suo approccio innovativo e anticonvenzionale alla moda.

Martin Margiela è sempre stato una delle figure più elusive della moda: ha quasi sempre rifiutato di farsi fotografare e spesso ha nascosto i volti delle sue modelle dietro maschere. Questo alone di mistero non ha fatto che intensificarsi da quando, nel 2009, il designer belga ha lasciato la maison che porta il suo nome per dedicarsi all'arte. Per questo motivo, quando all'inizio dell'anno Margiela ha annunciato che avrebbe messo all'asta numerosi pezzi provenienti dal suo archivio personale, la notizia ha colto tutti di sorpresa. L'asta — che si terrà a Parigi il 9 luglio presso Maurice Auction, dopo un'esposizione pubblica dal 4 all'8 luglio — offre uno sguardo raro sull'universo privato e sul processo creativo di questa enigmatica icona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 10 pezzi cult dall'archivio personale di Martin Margiela

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