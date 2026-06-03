Per la prima volta in oltre quarant’anni, l’archivio personale di Martin Margiela sarà aperto al pubblico, con oltre 200 pezzi messi all’asta. La vendita include capi e accessori rappresentativi del suo lavoro, che coprono l’intera carriera del designer. L’evento permette di accedere a pezzi storici e rari, provenienti dall’archivio privato di Margiela. La vendita si svolgerà tramite una piattaforma online.

Per la prima volta in oltre quarant’anni di mito Martin Margiela apre le porte del proprio archivio personale. L’iconico designer ha deciso di dare vita ad un’asta senza precedenti, che il prossimo 9 luglio vedrà Parigi come sfondo di vendita di oltre 200 lotti provenienti direttamente dalla collezione privata dello stilista belga. All’asta oltre 200 pezzi dall’archivio personale di Margiela. L’asta, che rappresenta una prima assoluta, è organizzata da Maurice Auction in collaborazione con Kerry Taylor Auctions. Durante la vendita si ripercorrà il percorso creativo dello stilista dal 1984 al 2008, anno in cui ha lasciato Maison Martin Margiela per dedicarsi a nuovi progetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Porte aperte all’archivio di Margiela: oltre 200 pezzi all’asta

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