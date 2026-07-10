L’ambasciatore italiano a Mosca tra il 2021 e il 2024 ha affermato che le relazioni tra Italia e Russia sono state ridotte ai minimi storici. Ha commentato che, nonostante ciò, la storia tra i due Paesi non può essere cancellata. Ha inoltre detto che l’Italia è considerata ostile dalla Russia, ma ha sottolineato che questa percezione non elimina i legami storici tra le nazioni.

Una relazione, un tempo privilegiata che ha raggiunto i minimi storici, una Russia sempre più lontana dall’Occidente. Giorgio Starace, Ambasciatore a Mosca dal 2021 al 2024, ha fatto il punto sulle relazioni fra l’Italia e il Cremlino. Ambasciatore Starace, il caso di spionaggio emerso in questi giorni ha riacceso il dibattito sulla penetrazione dell’intelligence russa in Italia. "È naturale che in Italia la vicenda faccia molto rumore perché riguarda il nostro Paese, ma i servizi russi operano da sempre in tutta Europa. Abbiamo visto casi importanti nel Regno Unito, in Germania e altrove. Lo spionaggio fa parte della tradizione russa e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui Mosca tutela i propri interessi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore Starace: "Siamo considerati ostili. Ma non si cancella la storia"

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