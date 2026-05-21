Italia Nostra chiede certezze sulla tutela del Mercato Ittico | Si cancella la storia ma si costruiscono mostri edilizi

Un'organizzazione ambientalista ha espresso preoccupazione riguardo alla tutela del Mercato Ittico, chiedendo garanzie concrete sulla sua conservazione. Secondo quanto dichiarato, non bastano le smentite ufficiali per eliminare i dubbi sulla possibilità che la sede storica venga demolita, poiché tali chiarimenti vengono considerate parziali. La questione riguarda anche il rischio che, mentre si annunciano interventi di tutela, si avvii un processo di sostituzione con nuove strutture edilizie.

Per Italia Nostra non basta una smentita per essere certi che la sede storica del Mercato Ittico non verrà abbattuto, perché quelle smentite sarebbero “a metà”.Se da una parte c’è una richiesta chiara di certezza di preservazione di quello stabile progettato nei primi anni ‘50 dagli architetti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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