Risarcimento a Vignali Gabriella Corsaro | Garantisti sempre ma la storia non si cancella

Un nuovo capitolo si apre nel caso dell'ex sindaco Vignali, con una richiesta di risarcimento presentata a suo nome. La consigliera comunale del Pd, Gabriella Corsaro, ha dichiarato che, pur mantenendo una posizione garantista, la vicenda richiede di fare chiarezza e rispettare la persona coinvolta. La nota sottolinea inoltre che la storia di Vignali non può essere cancellata e che è necessario affrontare la questione con trasparenza.

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