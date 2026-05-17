Risarcimento a Vignali Gabriella Corsaro | Garantisti sempre ma la storia non si cancella
Un nuovo capitolo si apre nel caso dell'ex sindaco Vignali, con una richiesta di risarcimento presentata a suo nome. La consigliera comunale del Pd, Gabriella Corsaro, ha dichiarato che, pur mantenendo una posizione garantista, la vicenda richiede di fare chiarezza e rispettare la persona coinvolta. La nota sottolinea inoltre che la storia di Vignali non può essere cancellata e che è necessario affrontare la questione con trasparenza.
“L’affaire ex Sindaco Vignali merita verità anche in rispetto della persona coinvolta e per la città che amministrò" si legge in una nota della consigliera comunale del Pd Gabriella Corsaro. "Le vicende giudiziarie che lo riguardarono ebbero diversi filoni investigativi, iniziati nei primi anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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