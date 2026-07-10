L’alluvione in tribunale al via l’udienza preliminare I comitati degli alluvionati pronti a costituirsi

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al via l’udienza preliminare sull’alluvione in tribunale. In corridoio, almeno due comitati di alluvionati si preparano a costituirsi parte civile, con diverse decine di iscritti. La procedura riguarda i procedimenti legali legati ai danni causati dall’alluvione e alle eventuali responsabilità. La discussione si concentra sulle accuse e sulle richieste di risarcimento. La decisione sulla costituzione di parte civile verrà presa durante l’udienza.

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Ravenna, 10 luglio 2026 – In corridoio erano già pronti a costituirsi parte civile almeno un paio di comitati di alluvionati con diverse decine di iscritti. Ma per questioni tecniche legate al cambio del gup (da Corrado Schiaretti ad Andrea Galanti), è stata rinviata a ottobre l’udienza preliminare, inizialmente fissata per ieri mattina, relativa all’inchiesta sull’ultima delle tre alluvioni che nel giro di un anno e mezzo avevano flagellato l’intero territorio: quella che nell’autunno di due anni fa aveva colpito perlopiù gli abitati di Traversara e Boncellino, nel comune di Bagnacavallo. La richiesta di rinvio a giudizio dei pm Daniele Barberini e Francesco Coco titolari del fascicolo, ha riguardato i primi dieci indagati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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