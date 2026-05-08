Corruzione al via l' udienza preliminare per Cuffaro e altri otto | l' ex governatore non si presenta

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare riguardante Totò Cuffaro e altri otto imputati. L'ex governatore non si è presentato in aula. Il procedimento riguarda accuse di corruzione e coinvolge anche manager e collaboratori legati alla sua attività politica. La discussione si concentra sulla valutazione dei rilievi e degli elementi raccolti nell'inchiesta.

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È iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello stesso ex presidente della Regione. Cuffaro, che è agli arresti domiciliari, non si è presentato in aula dove è rappresentato dall'avvocato Marcello.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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