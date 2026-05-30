Comitati alluvionati a confronto a tre anni dagli allagamenti

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A tre anni dagli allagamenti che hanno colpito la regione nel maggio 2023, i comitati dei cittadini alluvionati si sono incontrati per discutere della situazione. Durante l'incontro sono stati presentati i danni subiti e le azioni intraprese fino ad ora. Non sono state annunciate nuove misure o interventi immediati, ma si è deciso di mantenere aperto il confronto tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato piani specifici di intervento per il futuro.

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A distanza di tre anni dall’alluvione che nel maggio 2023 ha segnato la Romagna e il territorio della Bassa, in particolare, il centro civico ‘Gino Pellegrini’ di Conselice ha ospitato una serata pubblica di confronto tra i comitati nati dopo le emergenze che hanno colpito la nostra regione e la Toscana. L’iniziativa, promossa dal comitato ‘Proteggiamo Conselice’, con il patrocinio del Comune, ha richiamato rappresentanti di numerosi gruppi civici impegnati sui temi della sicurezza idraulica e della tutela del territorio. Dopo un minuto di silenzio per le vittime, il presidente del comitato locale, Roberto Carlini, ha rendicontato il triennio di attività volontarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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