Un episodio di gioco ha portato a un cartellino rosso, ma molti ritengono che il fallo non fosse così grave. Il campo si è acceso in discussioni accese tra i giocatori e gli spettatori. Nel frattempo, il presidente della federazione ha commentato l’accaduto, senza confermare sanzioni particolari. A margine, si è parlato anche di un’idea lanciata da un ex ufficiale, che propone una giornata dedicata ai valori storici e culturali, ricevendo reazioni miste.

- L’idea che Roberto Vannacci abbia lanciato una sorta di giornata del Balilla per rinvigorire il corpo e lo spirito dei suoi futuristi mi fa sorridere. Il mondo è così meraviglioso che credo qualcuno ci andrà eccome. - Ma vi rendete conto che il Campo Largo (ancora non si sa quanto largo) non ha ancora deciso se e come coalizzarsi, men che meno sulla base di quale programma, ma già di fatto litiga per il nome da dare alla coalizione. Che è un po’ come fondare una squadra di calcio, scannarsi per scegliere lo stemma senza preoccuparsi di acquistare i giocatori per iscriversi al campionato. - Renzi vorrebbe la “Rosa Bianca”, come i ragazzi che lottavano contro il nazismo, “anche se oggi non combattiamo il nazismo” (bontà sua). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ma il fallo non era da rosso, il campo largo si scanna e Infantino: quindi, oggi…

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Squalifica Balogun, Trump ammette: "Sì ho chiamato io Infantino, il fallo non era da cartellino rosso" - VIDEOIl presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver contattato il presidente della Fifa, ammettendo di averlo fatto personalmente.

Balogun, Trump: «Ho parlato con Infantino. Il fallo non c'era, non sapevo cosa fosse un rosso». La Uefa: «La Fifa ha passato linea rossa»Il presidente americano ha confermato di aver contattato il presidente della Fifa per chiedere la revoca della squalifica di un giocatore...

Temi più discussi: FIFA autorizza Balogun al Mondiale dopo chiamata Trump; Caso Balogun, Trump parla con Infantino e si difende: Il fallo non c'era; Balogun, squalifica sospesa: può giocare Usa-Belgio. Il Nyt: Decisiva telefonata di Trump a Infantino; Gianni Infantino è ovunque.

#FifaWorldCup La squalifica del bomber USA #Balogun. Arriva proprio da #Trump la conferma Ho parlato con Infantino, il fallo non c’era solo due giocatori che si sono scontrati. L’arbitro è un po’ sospetto se guardiamo al suo passato ha aggiunto Trump. x.com

Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit

Trump: Sì, ho parlato con Infantino: su Balogun non era fallo. E quell'arbitro è sospetto...Il presidente degli Usa: Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione. È stato un comitato a farlo. È stata una decis ... msn.com

Infantino: Su Balogun non ho deciso io. Trump mi ha chiamato, ma non è l'unico a farlo...La difesa del n.1 della Fifa per la mancata squalifica dell'attaccante americano: A volte sono d'accordo con certe decisioni, altre volte no. Ma non le commento ... gazzetta.it