Napoli manifestazione del campo largo | vergogna buffoni

A Napoli, sul palco di piazza del Gesù, si sono riuniti leader politici di diversi schieramenti. Tra loro, la segretaria del Pd, il presidente del Movimento 5 Stelle e i portavoce di un’alleanza ecologista. Sono stati fotografati insieme mentre annunciavano l’inizio della campagna elettorale prevista per il 2027. Durante la manifestazione sono stati rivolti insulti come “vergogna” e “buffoni” nei confronti di chi ha partecipato.

Sul palco di piazza del Gesù a Napoli, la leader del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si mettono in posa per lo scatto che dà il via alla campagna elettorale del 2027, quando dovranno cercare di battere il centrodestra di Giorgia Meloni. Ma quando la manifestazione pare avviata, da sotto il palco un gruppo di disoccupati interrompe i comizi, gridando “Vergogna” e “buffoni”. Sventolano anche le bandiere di Potere al Popolo. Conte, Bonelli e Fratoianni escono dal retro. Il presidente del M5s prova a riportare la calma: “Noi non facciamo decreti per impedirci di parlare e di reprimere il dissenso, cercate di distinguere”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Conte, Schlein e Fratoianni contestati dagli attivisti: Vergogna, fuori, buffoni

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