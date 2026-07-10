L' algerino che ha sfregiato una ragazza era stato arrestato e rilasciato poche ore prima

Da iltempo.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha urlato 'Cosa guardi? Sono uomo e musulmano' e poi l'ha aggredita. Un 27enne di origini algerine, Mohammed Saidi, si sarebbe rivolto così a una 23enne, di origine marocchine, prima di sfregiarla: l'aggressione - secondo le prime informazioni - è avvenuta intorno alle 15.30 di ieri lungo la banchina della M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina. La giovane è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne è stato fermato dalla polizia locale. Il 27enne, autore dell'aggressione, cittadino algerino, è stato arrestato con l'accusa di "sfregio permanente al viso" aggravato, lesioni aggravate e resistenza. Potrebbe essere contestata anche la nuova aggravante dell'odio contro una donna, o della discriminazione razziale o religiosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Temi più discussi: Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo; Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo; Milano, 27enne algerino sfregia 23enne marocchina: Sono uomo e musulmano; Sono musulmano, cosa guardi e aggredisce e sfregia al volto 22enne in metro M3 a Milano, 27enne arrestato.

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