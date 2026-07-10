Ha urlato 'Cosa guardi? Sono uomo e musulmano' e poi l'ha aggredita. Un 27enne di origini algerine, Mohammed Saidi, si sarebbe rivolto così a una 23enne, di origine marocchine, prima di sfregiarla: l'aggressione - secondo le prime informazioni - è avvenuta intorno alle 15.30 di ieri lungo la banchina della M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina. La giovane è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne è stato fermato dalla polizia locale. Il 27enne, autore dell'aggressione, cittadino algerino, è stato arrestato con l'accusa di "sfregio permanente al viso" aggravato, lesioni aggravate e resistenza. Potrebbe essere contestata anche la nuova aggravante dell'odio contro una donna, o della discriminazione razziale o religiosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'algerino che ha sfregiato una ragazza era stato arrestato e rilasciato poche ore prima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Mohammed Saidi, il 27enne algerino irregolare che ha sfregiato una ragazza marocchina sconosciuta con un coltellino a MilanoUn uomo di 27 anni, di origine algerina e senza regolare permesso di soggiorno, ha ferito una ragazza marocchina a Milano con un coltellino.

Leggi anche: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano | L'aggressore era stato arrestato e rilasciato la notte scorsa

Temi più discussi: Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo; Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo; Milano, 27enne algerino sfregia 23enne marocchina: Sono uomo e musulmano; Sono musulmano, cosa guardi e aggredisce e sfregia al volto 22enne in metro M3 a Milano, 27enne arrestato.

Oggi un clandestino algerino, rilasciato da pochi giorni, ha sfregiato il volto di una ragazza italiana solo perché aveva incrociato il suo sguardo. Ma tranquilli, il nostro super presidente ha detto che l'immigrazione non è un problema. #graziePresidente x.com

Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione DuomoIl 27enne algerino, irregolare sul territorio italiano era stato già arrestato per danneggiamento di auto e furto. È stato arrestato grazie agli amici della ragazza che lo hanno rincorso e fermato ... ilgiorno.it

Che c…o guardi? Sono uomo e musulmano: algerino sfregia al volto una 23enne a MilanoBrutale aggressione oggi pomeriggio alla fermata Duomo della M3. Protagonista un nordafricano di 27 anni che si è accanito per motivi religiosi contro una giovane di origini marocchine. L'uomo era g ... laprovinciadivarese.it