Lago di Garda ventenne diretto al raduno delle supercar si schianta sull’auto dei carabinieri
Un neopatentato austriaco di 20 anni, ubriaco, si è schiantato contro una gazzella dei carabinieri a Bran di Caprino, nel Veronese, verso mezzanotte e mezza. L’incidente è avvenuto mentre il giovane, diretto a un raduno di supercar sul Lago di Garda, ha perso il controllo dell’auto. I due militari presenti a bordo del veicolo sono stati portati in pronto soccorso a Negrar; le loro condizioni non sono gravi.
Poteva finire in tragedia, nella notte tra mercoledì e giovedì a Bran di Caprino (Verona). Verso mezzanotte e mezza un 20enne neopatentato austriaco, completamente ubriaco, si è schiantato contro una gazzella dei carabinieri, mandando al pronto soccorso di Negrar, fortunatamente non in gravi condizioni, i due militari dell’Arma all’interno. Il giovane si stava recando al Southern Gardasee, il raduno espositivo di supercar e auto modificate autorizzato dal Comune di Monzambano nel Mantovano: una manifestazione iniziata ieri a Villa Conti Cipolla e che durerà fino a domani. La polizia stradale ha sottoposto a fermo amministrativo l’auto, ritirando la patente al 20enne, che non potrà più guidare in Italia, oltre a denunciarlo per lesioni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Marijuana, hashish e MDMA: tre arresti dei carabinieri tra Verona e il lago di GardaMercoledì 22 aprile, tra Verona e il lago di Garda, i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo hanno arrestato tre cittadini stranieri,...
Teverola, scappa all’alt in sella a scooter rubato e si schianta contro auto dei carabinieri: arrestatoUn uomo a Teverola è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo in sella a uno scooter rubato.
Argomenti più discussi: Un giovane di Polpenazze del Garda a bordo dell’Amerigo Vespucci per i 250 anni degli Stati Uniti: l’orgoglio di Brescia arriva a New York - Radio Bruno; Raduno auto elaborate, identificati in 120: denunciato il 20enne che si è lanciato contro i carabinieri.
Riapre la strada per il lago di Tovel, da domani si circola senza limitazioni. Pronta la nuova galleria paramassi da 550 metri. Due anni di lavori per un investimento di 12 milioni, 9 dei quali finanziati dal Pnrr facebook
Lago di Garda, ventenne diretto al raduno delle supercar si schianta sull’auto dei carabinieriFeriti due militari e denunciato il conducente austriaco: non potrà più guidare in Italia. Mercoledì multa ad auto senza targhe sorpresa a fare sgommate ... corrieredelveneto.corriere.it
Stanno tornando le località a sud non disboscate? reddit
Si tuffano e la barca va alla deriva nel lago di Garda: due giovani naufraghi allo stremo recuperati dalla guardia costieraQuando sono stati notati davanti a Torri del Benaco, a circa mezzo miglio dall'ultima posizione, erano in evidente difficoltà e rischio annegamento ... msn.com