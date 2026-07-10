Un neopatentato austriaco di 20 anni, ubriaco, si è schiantato contro una gazzella dei carabinieri a Bran di Caprino, nel Veronese, verso mezzanotte e mezza. L’incidente è avvenuto mentre il giovane, diretto a un raduno di supercar sul Lago di Garda, ha perso il controllo dell’auto. I due militari presenti a bordo del veicolo sono stati portati in pronto soccorso a Negrar; le loro condizioni non sono gravi.

Poteva finire in tragedia, nella notte tra mercoledì e giovedì a Bran di Caprino (Verona). Verso mezzanotte e mezza un 20enne neopatentato austriaco, completamente ubriaco, si è schiantato contro una gazzella dei carabinieri, mandando al pronto soccorso di Negrar, fortunatamente non in gravi condizioni, i due militari dell’Arma all’interno. Il giovane si stava recando al Southern Gardasee, il raduno espositivo di supercar e auto modificate autorizzato dal Comune di Monzambano nel Mantovano: una manifestazione iniziata ieri a Villa Conti Cipolla e che durerà fino a domani. La polizia stradale ha sottoposto a fermo amministrativo l’auto, ritirando la patente al 20enne, che non potrà più guidare in Italia, oltre a denunciarlo per lesioni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Lago di Garda, ventenne diretto al raduno delle supercar si schianta sull’auto dei carabinieri

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