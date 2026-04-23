Marijuana hashish e MDMA | tre arresti dei carabinieri tra Verona e il lago di Garda

Mercoledì 22 aprile, tra Verona e il lago di Garda, i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo hanno arrestato tre cittadini stranieri, di 66, 41 e 35 anni. Durante un'operazione antidroga, sono stati sequestrati marijuana, hashish e MDMA. Le manette sono scattate nei confronti di un uomo di nazionalità ghanese e di due di nazionalità camerunense. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine in un'area tra città e lago.

Un'operazione antidroga condotta tra Verona ed il lago di Garda, ha portato i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, ad trarre in arresto tre cittadini extracomunitari: un 66enne ghanese, un 41enne ed un 35enne di nazionalità camerunense.Gli.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Non si ferma all'alt dei carabinieri, in macchina aveva oltre 7 chili tra marijuana e hashish: arrestatoI carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 36enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di... Empoli: oltre 3 chili tra hashish, cocaina e marijuana. Anche armi e munizioni, due arrestiCirca 3,5 chili di hashish, 204 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana e poi sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, 900 euro in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Piantagione di funghi allucinogeni e 9 chili di droga in casa: due arresti; Ben 9 kg. tra marijuana, hashish, cocaina, MDMA, ketamina, metanfetamina ed ecstasy; L'odore è troppo forte, gli agenti fanno un blitz in un appartamento: sequestrati nove chili di droghe (varie); Il supermarket della droga gestito da marito e moglie: sugli scaffali stupefacenti di ogni tipo. Nascondono in casa metanfetamina e hashish, tre arrestati per spaccioTre arrestati per spaccio dai carabinieri: nelle loro case di San Massimo e Cavaion nascondevano metanfetamina e hashish. veronaoggi.it Arrestate due baby spacciatrici: trovate con hashish, marijuana, ketamina e mdmaTerni, 16 luglio 2025 - Detenzione ai fini di spaccio e ricettazione in concorso: i Carabinieri di Terni hanno arrestato due baby spacciatrici. È successo domenica quando l'Arma ferma un diciottenne ... lanazione.it Sant'Antonio Abate, scoperto con la marijuana: arrestato 34enne pusher incensurato - facebook.com facebook