Due giovani sono stati recuperati dalla Guardia costiera nel lago di Garda la sera del 7 luglio, dopo essere rimasti dispersi in acqua. I ragazzi si trovavano lontano dal loro natante, che era alla deriva, e sono stati trovati e salvati al largo. La Guardia costiera li ha tratti in salvo, evitando che potessero mettere a rischio la loro vita. Non ci sono stati altri incidenti legati all’episodio.

Un tuffo per rinfrescarsi trasformato in un’emergenza in mezzo al lago. Due giovani sono stati salvati la sera del 7 luglio dalla Guardia costiera del lago di Garda dopo essere rimasti dispersi in acqua, lontani dal loro natante finito alla deriva. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento dei soccorritori, scattato dopo il ritrovamento della barca vuota con a bordo alcuni effetti personali. L’allarme è arrivato al numero unico d’emergenza 112 alle 19.10. Il natante a motore è stato individuato al centro del lago, lungo la direttrice tra Toscolano Maderno e Torri del Benaco, senza nessuna persona a bordo. La presenza di oggetti personali sull’unità ha fatto subito temere che gli occupanti fossero in difficoltà e ha attivato il dispositivo di ricerca coordinato dalla sala operativa della Guardia costiera di Salò. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Lago di Garda, due giovani salvati dopo il bagno: la Guardia costiera li trova al largo e li recupera

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