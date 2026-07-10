La Vis pesca il jolly salvezza | Pucciarelli

Pucciarelli, arrivato a novembre 2022, ha segnato il suo settimo gol in 133 presenze con la Vis Pesaro. La squadra ha ottenuto una vittoria importante per la salvezza, grazie a un momento decisivo in cui il giocatore ha colto l'opportunità di segnare. Dopo anni come trequartista in categorie superiori, l’attaccante si è adattato al ruolo di punta, contribuendo con il suo gol. La vittoria permette alla squadra di mantenere la posizione in classifica.

Cogliere l’attimo e scegliere il momento migliore per segnare. Nelle sue 133 presenze a Pesaro Pucciarelli, arrivato in biancorosso nel novembre 2022 dopo tanti anni vissuti da trequartista in categorie superiori, di gol ne ha fatti solo sette. Di doppiette solo una. Quella nella finale di ritorno dei playout contro la Recanatese. In un Benelli sold out, per evitare il ritorno tra i dilettanti dopo sei anni tra i professionisti, era obbligatorio vincere. Pucciarelli fin dal primo tempo provò a indirizzare la sfida sulla retta via con un tiro a giro da dentro l’area che terminò la sua corsa all’angolino basso. Un gol che permise alla Vis di tornare negli spogliatoi in vantaggio di uno, dopo che Sbaffo su rigore aveva riportato in parità una gara sbloccata da Nicastro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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