La Vis Nova si prepara a affrontare una partita decisiva contro il Magenta, in casa, con l’obiettivo di conquistare la salvezza diretta in Eccellenza. Come l’anno scorso, l’ultima partita si giocherà negli ultimi minuti davanti ai tifosi, ma questa volta il risultato avrà un peso ancora più grande. La squadra si gioca tutto in questa sfida, che potrebbe determinare il suo futuro nel campionato.

Come dodici mesi fa la Vis Nova si gioca tutto negli ultimi novanta minuti di fronte al proprio affezionato pubblico, ma con una differenza sostanziale perché questo giro c’è in palio la salvezza diretta in Eccellenza. È tutto nelle mani della squadra di Raspelli che con una vittoria manterrebbe la categoria. Ma non sarà facile per una serie di motivi a partire dal fatto che contro il Magenta è uno scontro diretto (l’unico) nella trafficatissima seconda metà della classifica del girone A dove è sicuramente salva la Lentatese, mentre dall’Ardor in giù è tutto ancora da giocare. E proprio in occasione della sfida di questo pomeriggio contro il Magenta, la società di Giussano inaugura la tribuna recentemente riqualificata sulla quale i tifosi potranno tornare ad assistere comodamente alle partite.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vis Nova, la sfida salvezza. In casa arriva il Magenta

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