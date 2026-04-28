Vis multa e tre giornate a Pucciarelli Il playoff con la Juve in diretta su Rai Sport

Dopo la sconfitta contro la Samb, il giocatore è stato squalificato per tre giornate per proteste e espulso dalla panchina dopo il 3-2. Contestualmente, la società ha ricevuto una multa di mille euro per il lancio di bottigliette, mentre alla Samb è stata inflitta una sanzione di 900 euro per lo stesso motivo. Nel frattempo, il playoff contro la Juventus sarà trasmesso in diretta su Rai Sport.

Raccogliere i cocci e ripartire: al ko con la Samb è seguita la squalifica per tre giornate a Pucciarelli per proteste (espulso dalla panchina dopo il 3-2), oltre a mille euro di multa per lancio di bottigliette (900 alla Samb per lo stesso motivo). Ma tra cinque giorni ad Alessandria contro la Juventus Next Gen c’è la gara più importante della stagione (domenica 20,30 diretta nazionale su Rai Sport). Si riparte dal decimo posto, ovvero la terza miglior stagione dei centoventotto anni di storia. Con la Juve Next la Vis può solo vincere Rientrerá Zoia, Ceccacci è in forse. Contro una Juve che fa della agilità dei suoi esterni uno dei suoi maggiori punti di forza, contenerla in velocità sarà fondamentale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis, multa e tre giornate a Pucciarelli. Il playoff con la Juve in diretta su Rai Sport Notizie correlate Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta tutti i giorni su Rai 2 e Rai SportRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Leggi anche: La Vis ritrova l’esperienza di Pucciarelli. In attacco ballottaggio tra Jallow e Lari