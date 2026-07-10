La tragedia sui binari perde l’equilibrio e cade | passa un treno merci e lo travolge
Un uomo è caduto sui binari e è stato investito da un treno merci in partenza. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena, mostrando l’uomo che barcollava senza controllo prima dell’incidente. La tragedia si è verificata in una stazione ferroviaria e non sono stati riportati altri feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.
Ferrara, 10 luglio 2026 – Le ultime sequenze prima della tragedia, immortale dalle telecamere, mostrano un uomo che barcolla sulla banchina in modo veloce, senza controllo, poi l’urto violento con un treno passeggeri in partenza. Dopo lo scontro, finisce sui binari. Cerca faticosamente di rialzarsi, ma nei paraggi non c’è nessuno che possa a aiutarlo. Le sue grida di aiuto cadono nel vuoto. La tragedia si consuma da lì a pochi secondi: un altro treno merci transita sulle rotaie e lo travolge. La dinamica della tragedia. È morto così, questa notte, alle 22,30, alla stazione di Ferrara, un uomo non ancora identificato. Sul posto il personale della Polfer che ha cercato di ricostruire la dinamica della tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
TRAGEDIA SFIORATA ALLA MILLE MIGLIA: MOTO DELLA SCORTA CONTRO UN EDIFICIO | 11/06/2026
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