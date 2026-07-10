La tragedia sui binari perde l’equilibrio e cade | passa un treno merci e lo travolge

Notizia in breve

Un uomo è caduto sui binari e è stato investito da un treno merci in partenza. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena, mostrando l’uomo che barcollava senza controllo prima dell’incidente. La tragedia si è verificata in una stazione ferroviaria e non sono stati riportati altri feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.