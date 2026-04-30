Bimbo di 2 anni cade sui binari padre lo copre col corpo e lo salva dal treno che passa su di loro | il video dal Bangladesh

Un bambino di due anni è caduto sui binari di una stazione ferroviaria in Bangladesh. Un uomo, identificato come il padre, si è lanciato per coprire il figlio con il proprio corpo, riuscendo a proteggerlo da un treno in transito. Il video dell’accaduto mostra i due che escono sani e salvi tra gli applausi e le strette di mano di testimoni presenti sul posto.

L'incredibile salvataggio di un bambino di soli due anni avvenuto alla stazione ferroviaria di Bhairab in Bangladesh dove padre e figlio infine sono riemersi sani e salvi tra la commozione e gli abbracci dei presenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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