Cade sui binari della metro A mentre arriva il treno | paura a Roma macchinista frena ed evita la tragedia

Questa mattina a Roma, un uomo è caduto sui binari della linea A della metropolitana mentre il treno stava arrivando. Il macchinista ha azionato i freni in tempo, evitando così un incidente più grave. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo. La circolazione dei treni sulla linea è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso.

Paura questa mattina a Roma, sulla linea A della metro dove un uomo è caduto sui binari: il macchinista è riuscito a frenare e il malcapitato è stato prontamente soccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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